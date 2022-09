Cade dal balcone del terzo piano, tredicenne miracolata

È accaduto oggi in una palazzina di Arzignano. La ragazzina, per cause ancora da accertare, è precipitata dal terzo piano

Sentono urlare, poi una ragazzina di 13 anni cade dal terrazzo di casa in via Fiume ad Arzignano, nel Vicentino. Trovata dai vigili del fuoco che erano lì per un altra chiamata, la giovanissima è stata trasportata all’ospedale ma non è in gravi condizioni. Era vigile e cosciente, con lesioni agli arti inferiori. Ora ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo, non sarebbe in pericolo di vita

È accaduto oggi in una palazzina di Arzignano. La ragazzina, per cause ancora da accertare, è precipitata dal terzo piano. Per fortuna l’impatto col suolo è stato attutito, tanto che la tredicenne pare che non abbia riportato ferite gravi. La caduta, fatalmente, è avvenuta durante un soccorso persona: i vigili del fuoco già presenti sul posto hanno sentito gridare e poco dopo la giovane è precipitata.

Immediate, dunque, le cure prestate alla ragazzina e il trasporto all'ospedale San Bortolo in codice giallo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell'ordine, che si stanno occupando degli accertamenti. Non è ancora chiara la dinamica