Cadavere di una giovane donna trovato dentro un camper

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato ritrovato questa mattina dentro ad un camper a Bassano del Grappa (Vicenza). Il cadavere era riverso dentro al mezzo posteggiato in un area sosta di via Capitelvecchio.

L'allarme è stato dato ai carabinieri che sono giunti sul posto con la Scientifica, il medico legale e il pm di turno. I rilievi sono in corso. Un testimone avrebbe detto che il camper, così come altri, sostano spesso nel parcheggio vicino ad una piccola zona di capannoni ma ha aggiunto di non aver mai notato strani movimenti.

Notizia in aggiornamento