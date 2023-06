Brave Kid (gruppo Otb) rinnova accordo di licenza con N21

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 07 GIU - Brave Kid, società del gruppo Otb di Renzo Rosso, e N21, marchio di moda fondato e diretto da Alessandro Dell'Acqua, annunciano il rinnovo dell'accordo di licenza in esclusiva per la produzione e la distribuzione della linea di abbigliamento e accessori bambina e bambino dai 4 ai 16 anni. Il rinnovo estende la durata della partnership per altri cinque anni, a partire dalla collezione Primavera/Estate 2024 sino all'Autunno/Inverno 2028. La collaborazione, iniziata nel 2019, testimonia la volontà comune di impegnarsi reciprocamente nell'ulteriore sviluppo e internazionalizzazione del marchio N21. Lo sviluppo delle collezioni continuerà ad essere caratterizzato dalla declinazione "mini me" delle collezioni pret-à-porter, dove l'estetica adulto viene portata nel mondo del bambino. Le collezioni continueranno ad essere vendute presso lo showroom Brave Kid di Milano e distribuite nel canale wholesale, oltre ad essere presenti negli e-commerce ufficiali numeroventuno.com e bravekid.com. (ANSA).