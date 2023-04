Bossi (Cherry Bank), 'preserveremo territorialità Valconca'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Per effetto dell'eventuale integrazione, la territorialità della Banca Valconca verrebbe preservata ed, anzi, valorizzata, così come resterebbero presenti tutte le iniziative di sviluppo e presenza di Cherry Bank nel territorio di riferimento". Lo afferma Giovanni Bossi, AD di Cherry Bank, in merito al progetto di integrazione con Banca Popolare di Valconca nella sua informativa ai soci durante l'assemblea. "Banca Valconca - ha aggiunto - è una Banca con operatività molto più tradizionale di Cherry Bank, con una rete di filiali su un territorio ricco, una buona base di raccolta bancaria, impieghi e clientela. Entrambe le realtà, post-integrazione, aumenterebbero quindi il rispettivo potenziale di sviluppo". (ANSA).