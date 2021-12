Bombola gpl davanti hub vaccini Treviso,era stato vandalizzato

(ANSA) - VILLORBA, 29 DIC - Una bombola di gas propano liquido (Gpl) è stata fatta trovare stamane davanti all'ingresso del centro vaccinale dell'Azienda sanitaria Ulss n.2.di Treviso, a Villorba. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la bombola che è poi risultata essere vuota. Sul posto ha compiuto accertamenti la polizia, ma fino a questo momento non risultano indizi che possano ricondurre ad un gesto di intimidazione. Nelle scorse settimane il centro, fra i maggiori in Veneto, era stato fatto oggetto di atti di vandalismo. (ANSA).