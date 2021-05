Bomba day a Vicenza, oltre 3mila residenti coinvolti

(ANSA) - VICENZA, 02 MAG - E' in corso di ultimazione nel centro storico di Vicenza il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale, del peso di oltre 220 chili, particolarmente deteriorata, da parte degli artificieri dell'Esercito italiano in capo all'8/o Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore". Le operazioni dovrebbero durare circa sette ore, per concludersi attorno a metà pomeriggio. Una volta tolta la spoletta con una procedura a distanza e l'ausilio di un robot, l'innesco sarà fatto saltare sul posto, all'interno di una struttura di protezione realizzata con 420 metri cubi di sabbia. La bomba, invece, sarà trasportata nella cava di Alonte (Vicenza), nell'area dei colli Berici, dove l'esplosivo sarà fatto brillare domani. I residenti coinvolti all'evacuazione sono 3.226 a cui si aggiungono i titolari di 370 attività. Il raggio di evacuazione comprende anche la centralissima piazza dei Signori e la Basilica Palladiana. (ANSA).