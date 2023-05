Bimba di 6 anni travolta in moto dal vicino di casa. È grave in ospedale

Una bambina di sei anni, ieri pomeriggio (domenica 21 maggio), poco dopo le 18, è stata investita da una moto mentre si trovava in via Genova, a Thiene (Vicenza), strada in cui risiede. Il motociclista che ha colpito la piccola sarebbe un vicino di casa. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire.

Sul posto dopo una manciata di minuti dall'incidente sono immediatamente accorsi i sanitari del Suem 118 che, soccorso la bambina, l'ha trasportarla all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è arrivata in codice rosso di massima gravità.

Sul posto, al momento dell'arrivo dell'ambulanza c'era anche il padre della ragazzina che sarebbe stata sempre cosciente lamentando comunque un dolore al capo. A causa dello scontro con la moto, infatti, la piccola è rovinosamente caduta sull'asfalto. Un impatto molto violento che ha consigliato ai medici l'immediato trasferimento all'ospedale in codice rosso.

Assieme al personale del Suem 118 in via Genova è poi arrivata anche la polizia locale che ha compiuto i primi rilievi del sinistro mettendo in sicurezza la strada e raccogliendo le testimonianze dei presenti.