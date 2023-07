Bimba di 4 anni investita da un'auto che poi si allontana. Al volante una 92enne

Una bambina di quasi 4 anni è stata investita da un'auto che poi ha proseguito la propria corsa senza fermarsi a prestare soccorso. La piccola è stata accolta al pronto soccorso con una frattura alla gamba destra ed altre lesioni bisognose di accertamenti. L'automobilista, una 92enne del posto, è stata rintracciata dalla polizia locale in poco più di un'ora: gli agenti intervenuti stanno valutando quali provvedimenti prendere a suo carico una volta sentiti i testimoni che hanno assistito all'incidente.

L'incidente

È accaduto sabato pomeriggio, poco prima delle 18, all'altezza del civico 98 di via Fiume ad Arzignano (Vicenza). La bambina, i cui genitori erano nella vicinanze, avrebbe iniziato ad attraversare la strada quando è sopraggiunta una Fiat Punto di colore scuro che l'ha investita con la fiancata lato passeggero. L'auto, che stava viaggiando con direzione centro-periferia, ha proseguito la propria corsa senza fermarsi. Immediato l'allarme al 118 da parte dei genitori e dei presenti che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza dal vicino ospedale Cazzavillan. Stabilizzate le condizioni, la piccola paziente è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza per poi essere ricoverata in pediatria. Contemporaneamente è stata allertata anche la polizia locale.

Testimonianze e Targa system

Effettuati i primi accertamenti e raccolte le prime indicazioni da un testimone riguardo la vettura investitrice, sono state vagliate le immagini registrate dal sistema informatico Targa system che in breve hanno portato ad individuare la targa della vettura. La proprietaria è risultata anche la conducente dell'auto: si tratta di R.V., 92 anni, residente ad Arzignano.

«Ricordo che in caso di incidente - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia - è obbligatorio fermarsi e prestare soccorso. Non farlo, oltre ad essere un reato, è inutile: Non si sfugge alle nostre telecamere».