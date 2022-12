L'uomo che l'accudiva si accascia, bimba di 3 anni lo salva chiamando aiuto

Si sente male mentre è in attesa di una visita in ospedale, lo salva una bambina di nemmeno 3 anni. Un angelo custode per un uomo, di circa 40 anni, che stava accudendo la piccola mentre la madre era impegnata in una visita alla Casa della salute, nell'ex ospedale De Lellis. All'improvviso l'uomo, che soffre di diabete, si è accasciato a terra. La piccola, compreso il pericolo, è corsa lungo tutto il corridoio verso l'unico volto familiare, quello di Mirella Testolin, che aiuta chi non riesce a districarsi nelle casse automatiche.

La bimba ha attirato l'attenzione di Mirella Testolin

«Non conosco la bambina - racconta la donna - la vedo ogni tanto con la mamma e le do spesso una caramella, forse mi ha preso come punto di riferimento. È arrivata correndo, ha attraversato tutto il corridoio e anche le porte scorrevoli. C'erano altre persone lungo il tragitto, ma è venuta da me. Si è stretta attorno alla mia gamba dicendo l'unica parola che conosceva "mamma, mamma". Ho capito che qualcosa non andava e allora l'ho presa per mano e mi ha accompagnata nel corridoio dove stava aspettando la madre. Ho visto l'uomo a terra, e ho d'istinto urlato aiuto. Sono accorse le infermiere del punto prelievi con la barella e il personale di diabetologia ha preso in carico l'uomo, che era lì per una medicazione dopo un intervento».

Un malore che poteva trasformarsi in qualcosa di peggio. «Sembra una storia di Natale - continua Testolin - vedere questa piccola correre verso di me, con le braccine alzate che gridava "mamma", vestita di rosso e con i riccioli d'oro è stato commovente. Ha capito che c'era un problema ed è corsa a cercare aiuto».