Biennale: Teatro, al via 3 nuovi bandi "College" per giovani

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Sono on line da oggi sul sito web della Biennale di Venezia i tre nuovi bandi di "Biennale College Teatro", secondo il disegno dei Direttori artistici Stefano Ricci e Gianni Forte. I bandi sono rivolti a registe e registi italiani tra i 18 e i 35 anni, per la realizzazione di uno spettacolo inedito che debutterà in prima assoluta alla Biennale Teatro 2023; autrici e autori italiani tra i 18 e i 40 anni per la scrittura di due testi originali su un tema assegnato dai direttori artistici, sempre presentato alla Biennale Teatro 2023; performer italiani e stranieri tra i 18 e i 40 anni, per la realizzazione di due proprie creazioni originali ideate per ambienti esterni in linea con il concept della manifestazione "2022-il Rosso". Concepiti per dare voce e visibilità a chi opera nel panorama teatrale del nostro Paese, il bando per registi, alla sua quinta edizione, e il bando per autori, alla terza, si articolano entrambi nell'arco del biennio 2022-2023. Dopo varie fasi di selezione, verrà selezionato un unico regista vincitore che verrà annunciato nel corso della Biennale Teatro 2022; nel corso del 2023 il vincitore definirà e svilupperà il suo spettacolo con il supporto dei direttori artistici del settore teatro. Il percorso di selezione previsto per il bando autori prevede un workshop di drammaturgia nel corso della Biennale Teatro 2022 sotto la guida di Davide Carnevali, con la supervisione dei Direttori artistici. Alla fine saranno annunciati i due nomi vincitori. A loro il compito di sviluppare un testo originale, sul tema indicato dai direttori, che verrà rappresentato in forma di lettura scenica alla Biennale Teatro 2023. (ANSA).