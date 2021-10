Belpoliti e Necci vincono il premio 'Comisso'

(ANSA) - TREVISO, 02 OTT - Marco Belpoliti e Alessandra Necci sono i vincitori della XL edizione del premio letterario Giovanni Comisso rispettivamente per la sezione narrativa italia e Biografia. La cerimonia si è svolta a Treviso. Belpoliti si è imposto con 'Pianura' (Einaudi) e Necci con 'Al cuore dell'impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere' (Marsilio). Nella Narrativa italiana i titoli selezionati erano stati: Geografie, di Antonella Anedda (Garzanti), Pianura, di Marco Belpoliti (Einaudi), Splendi come vita, di Maria Grazia Calandrone (Ponte alle Grazie). Nella Biografia: Voglia di libri, di Mario Andreose (La nave di Teseo), Stella nera. Frammenti di una vita a due, di Marisa Bulgheroni (Il Saggiatore) e Al cuore dell'impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere di Alessandra Necci (Marsilio). Erano 190 le opere inviate alla selezione (nel 2020 erano state 146), di cui 140 nella narrativa italiana e 50 per la biografia lo scorso 10 giugno. (ANSA).