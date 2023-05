La bambina nasce in casa grazie all’infermiera Usa

Aveva così tanta voglia di nascere, che è venuta alla luce in casa. La sua mamma ha però potuto contare sull’aiuto della vicina di casa, Kate Bales, infermiera professionale statunitense che non le ha fatto mancare nulla. E che, assieme al marito Jacob Bales, capitano della military police che presta servizio come capo delle operazioni per la 173esima brigata aviotrasportata alla caserma Del Din, si è prodigata per dare alla neomamma e al neopapà tutto l’aiuto necessario sia durante il parto sia nei momenti successivi, fino all’arrivo dell’ambulanza.

Il lieto evento in casa

Il lieto evento risale allo scorso 2 aprile, ma la U.S. Army Garrison Italy ha diffuso la notizia solamente ieri. Secondo la ricostruzione della caserma, erano da poco passate le 2.30 di notte quando il capitano Bales ha sentito bussare freneticamente alla porta di casa. Sull’uscio c’era il suo vicino. Considerato l’orario, l’ufficiale statunitense ha subito intuito che ci fosse un problema. Riccardo gli ha spiegato che la sua compagna aveva le doglie e che avevano urgente bisogno di un passaggio all’ospedale. Bales, 37 anni, ha dunque subito svegliato la moglie Kate, di un anno più giovane. Quest’ultima è andata di corsa all’appartamento dei vicini, chiedendo al marito di portare con sé tutti gli asciugamani che poteva. Il capitano Bales non ha però avuto il tempo di arrivare con quello che gli era stato chiesto, perché Margherita era già nata. «Quando ho aperto la porta di casa ho trovato Kate seduta sul pavimento del soggiorno, con in braccio una neonata», ha raccontato l’ufficiale Usa.

Mamma e neonata stanno bene

Mamma e neonata, accompagnate dal neo papà, sono successivamente state trasportate all’ospedale San Bortolo. Entrambe erano in ottime condizioni e sono tornate nella loro casa a San Pio X, vicino alla caserma Ederle di Vicenza, pochi giorni dopo. «Forse è stato perché è un’infermiera o per il buon rapporto che abbiamo costruito - ha riferito la neomamma -. Quella notte mi ha fatto sentire al sicuro ed è riuscita a mantenermi calma. Soprattutto quando mi ha detto che la piccola stava bene».

Dodici anni di esperienza come infermiera professionale sono serviti a Kate per mantenere la calma. Inoltre, quando nel 2013 la coppia di coniugi americani viveva a Fort Bragg, importante base militare dell’esercito degli Stati Uniti, Kate aveva aiutato a far nascere un bambino mentre lavorava al pronto soccorso di Lillington, nella Carolina del Nord.

Il legame tra i genitori e l'infermiera che ha aiutato la loro bimba a nascere

L’esperienza ha creato un legame fortissimo tra le due coppie. Purtroppo, però, le loro strade ora si sono divise. Jacob e Kate Bales sono infatti diretti a Fort Leavenworth, altra installazione dell’esercito americano che si trova nella contea di Leavenworth in Kansas. Si sono dunque dovuti dire addio. Prima di partire, però, l’ufficiale e l’infermiera hanno avuto diverse occasioni per tenere in braccio la piccola, un’adorabile bambina dagli occhi azzurri.

«Per me, è fantastico guardare Kate insieme alla bimba», ha detto il capitano Bales. Che ha puntualizzato: «Saranno unite per sempre. Kate è la vicina americana che è arrivata dal nulla e l’ha fatta nascere».