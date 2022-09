L'incidente è avvenuto in via Don Battistella a Breganze. La bambina di 11 anni è stata trasportata in elicottero a Vicenza in gravi condizioni

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 settembre, a Breganze (Vicenza). Una bambina di 11 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.45 in via Don Battistella, all'altezza dell'incrocio con via Montale.

La dinamica dell'incidente

Un uomo di 49 anni di Breganze alla guida di una Opel Corsa stava percorrendo via Don Battistella in direzione di Sandrigo quando, all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 73, per cause in corso di accertamento, ha travolto la bambina di 11 anni, di nazionalità cinese, che stava attraversando, a piedi, la strada. L'impatto è stato violentissimo. La piccola è stata sbalzata prima contro il parabrezza per poi finire rovinosamente sull'asfalto.

I soccorsi con l'elicottero

Immediata è scattata la chiamata al 118. In via Don Battistella sono intervenuti sia un'ambulanza del Suem che l'elicottero di Verona emergenza data la gravità del trauma cranico riportato. La bambina è stata intubata e poi trasferita con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale Nevi, con tre pattuglie, per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.