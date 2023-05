Ballottaggi: a Vicenza (14,21%) aumenta l'affluenza

Voto in controtendenza, alle urne in più che al primo turno

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Affluenza in controtendenza a Vicenza, come sd Ancon e, Pisa: alle ore 12 si sono avuti più elettori che al primo turno, segnale di sfide particolarmente sentite. In particolare, a Vicenza ha votato il 14,21% degli aventi diritto (era il 13,54% al primo turno). Nel capoluogo berico la sfida è tra Giacomo Possamai (centrosinistra), che ha ottenuto il 46,23% al primo turno e Francesco Rucco (centrodestra), che si è fermato al 44,06%. (ANSA).