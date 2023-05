Autovie, traffico da bollino rosso domani in A4 per l'Ascensione

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAG - Traffico da bollino rosso domani mattina sulla rete autostradale di Autovie venete. L'Ascensione - spiega la concessionaria - porterà il primo afflusso di austriaci e tedeschi verso il litorale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Inoltre, il periodo di festività coincide anche con un motoraduno che richiama migliaia di appassionati d'Oltralpe a Lignano Sabbiadoro (Udine). "La combinazione - osserva Autovie - comporterà inevitabilmente un'intensificazione dei transiti lungo parte della rete autostradale". La mattinata di domani sarà quindi caratterizzata dal bollino rosso, con traffico particolarmente intenso lungo la A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova e sulla A4 in direzione Venezia. Secondo le previsioni di Autovie, potrebbero verificarsi code e rallentamenti, mentre la situazione dovrebbe migliorare dal pomeriggio. Non sono previste particolari criticità venerdì e sabato, mentre domenica il traffico tornerà a essere sostenuto sulla A4 in direzione Trieste e sulla A23 lungo la direttrice Udine/Tarvisio con il formarsi di possibili rallentamenti all'altezza del Nodo di Palmanova. (ANSA).