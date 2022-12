Autostrade: tariffe 2023 invariate sulla rete Cav

(ANSA) - VENEZIA, 31 DIC - Rimarranno invariate nel 2023 le tariffe invariate sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete (Cav). Nel nuovo anno sulla A4 Padova-Venezia, sul Passante di Mestre e sulla A57 Tangenziale di Mestre i pedaggi saranno gli stessi del 2022 e del 2021. La conferma - riferisce Cav - è arrivata il 31 dicembre, con la consueta comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di eventuali adeguamenti tariffari riconosciuti alle concessionarie sulle reti in gestione. Il pedaggio tra Padova e Mestre rimarrà quindi a 3 euro, così come resterà invariato, a 1,60 euro, il pedaggio dovuto entrando dal Passante di Mestre, tra Spinea e Padova Est. Su richiesta di Cav inoltre, il Mit, di concerto con il Mef, ha concesso la proroga per altri 12 mesi (fino al 31/12/2023) delle agevolazioni tariffarie che riguardano il traffico pendolare tra i caselli di Mirano-Dolo e Padova Est: sarà dunque valido anche per il nuovo anno l'abbonamento che riguarda i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga che effettuano almeno 20 transiti mensili. (ANSA).