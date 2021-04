Auto schiacciata tra camion lungo A4, un morto

(ANSA) - TRIESTE, 16 APR - Dalle ore 13:30, i vigili del fuoco stanno operando lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Est, al chilometro 437+400 nel territorio della provincia di Treviso, per un incidente stradale in cui un'auto è rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti. Il conducente è morto. I pompieri, arrivati da San Donà, Motta di Livenza e da Mestre, con l'autogrù hanno estratto la vettura finita sotto il camion, per poi liberare l'automobilista rimasto incastrato, deceduto come accertato dal personale medico del SUEM. La circolazione in direzione Est è al momento interrotta. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso. (ANSA).