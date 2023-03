Auto: prima tappa della WinteRace a Cortina D'Ampezzo

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 10 MAR - La prima tappa della WinteRace Cortina 2023, evento invernale a calendario Asi (Automotoclub storico italiano) è partita come previsto stamani da Corso Italia di Cortina d'Ampezzo. Durante la prima tappa sono stati valicati cinque passi: Falzarego, Valparola, Gardena, Campolongo e il Giau, per ritornare a Cortina per la tradizionale sfilata in passerella. Erano previste soste in luoghi in linea con il glamour della WinteRace: in Val Gardena allo Chalet Gerard, a Bressanone al ristorante Oste Scuro dopo la mostra delle vetture in piazza del Duomo, da dove poi gli equipaggi sono partiti per visitare l'Abbazia di Novacella. Quindi gli equipaggi hanno continuato sulle strade dolomitiche passando per Arabba, Livinallongo, Colle di Santa Lucia. All'evento hanno partecipato anche numerose Aston Martin, per celebrare i 110 anni della casa automobilistica inglese. Un altro momento di rilevo, al termine della tappa, ma di carattere culturale per i partecipanti e riservato ai soli iscritti all'evento, è stata la visita alla mostra delle iconiche copertine dal 1940 ad oggi della rivista internazionale Harper's Bazaar, allestita presso Franz Kraler in Corso Italia. Nella classifica delle prove di precisione degli equipaggi alla guida vetture storiche Asi, a contendersi il podio finale nella tappa di domani saranno gli equipaggi Gennaro-Giacomello, Paglione-De Angelis, Battistella-Soldan, Converso-Ameglio, e Berselli-Faedi, alla guida rispettivamente di una Fiat 1100 103 del 1957, una Bugatti T 37 del 1927, una Porsche 356 Speedster del 1955, una Mini Cooper del 1972, una Triumph TR 3 del 1958. La seconda tappa della WinteRace, di 200 chilometri, partirà domani, sempre da Corso Italia a Cortina d'Ampezzo, per raggiungere Lienz in Austria e ritornare e concludersi a Cortina. (ANSA).