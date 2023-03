Auto nel canale, trovati i corpi del pensionato e del poliziotto-eroe

Aggiornamento 4 marzo

Ore 13. Sono stati trovati poco dopo le 12 di oggi (sabato 4) i due corpi delle persone scomparse nel canale Gorzone ad Anguillara Veneta. Domenico Zorzino, poliziotto di 50 anni di Anguillara Veneta, e il compaesano 75enne Valerio Buoso, erano dispersi dalle 16 di venerdì, lo riporta Il Mattino di Padova. I sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno trovati in uno dei punti contrassegnati da Idra, la barca speciale attrezzata con ecoscandaglio che ha battuto il fondale del canale mentre l’elicottero seguiva dall’alto. Alle ricerche hanno partecipato anche numerosi volontari che hanno setacciato gli argini del canale fino al tratto che arriva ad una chiusa.

Ore 8.30. Non hanno finora avuto esito le ricerche di due persone, tra le quali un poliziotto, nel canale Gorzone, ad Anguillara Veneta (Padova) in seguito alla caduta in acqua di un'autovettura. L'agente, che si trovava fuori servizio ed ha assistito alla scena, non ha esitato a gettarsi nel fiume per aiutare l'automobilista ad uscire dall'abitacolo. Ma finora nessuno dei due uomini - l'incidente è avvenuto ieri, 3 marzo nel pomeriggio - è stato ritrovato dai vigili del fuoco, che hanno scandagliato il fiume, anche con l'impiego dei sommozzatori, fino a tarda sera. L'auto è stata ripescata, ma era vuota.

Non è chiara la dinamica dell'incidente. Il poliziotto, secondo una prima ricostruzione, stava facendo jogging vicino all'argine quando si è accorto che nell'acqua c'era una macchina che galleggiava. Ha dato subito l'allarme e poi si è tuffato, scomparendo nel Gorzone. Sulla riva sarebbe stato trovato il suo telefono cellulare. La persona alla guida della vettura era un 70enne, residente vicino al luogo dell'incidente.

Venerdì 3 marzo

Ore 23.20. Ancora nessuna traccia delle due persone scomparse in seguito all’incidente nel Gorgone, ad Anguillara Veneta. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno cercato a lungo il conducente dell'auto ripescata dal fiume, Stefano Buoso, 70enne del posto, e anche l'uomo che ha lanciato l'allarme, a sua volta scomparso. Si tratterebbe di un poliziotto, Domenico Zorzino 50 anni, del quale è stato trovato il cellulare sulla riva. I vigili del fuoco hanno operato fino a tarda ora anche con una barca apposita dotata di ecoscandaglio, ma senza esiti.

Ore 16. Da poco prima delle 16, i vigili del fuoco stanno operando in via Ca’ Matte con via Cannaregio ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova per un’auto finita inabissata nel Gorzone. Il quadro della situazione, secondo quanto si apprende da Il Mattino di Padova, è complesso. Una persona aveva contattato i soccorsi annunciando che qualcuno era finito con l’auto dentro al Gorzone. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, del soccorritore non s'è trovata però traccia.

L’auto era in acqua, ma senza alcuna persona a bordo. Per questo le forze dell’ordine sono alla ricerca di due persone e si teme che entrambe abbiano perso la vita. Sull’argine è infatti stato recuperato un telefono cellulare, forse lo stesso da cui è partita la segnalazione. Gli stessi vigili hanno provato a contattare quest'uomo, ma ogni tentativo è andato a vuoto Il timore, avanzato dalle forze dell’ordine, è che il testimone dell’inabissamento possa essersi gettato in acqua per soccorrere l’automobilista, e che entrambi abbiano perso la vita.