Auto impantanata nella neve: soccorsa famiglia con due bimbi

La notte scorsa, poco dopo le 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Val Magnaboschi a Cesuna di Roana (Vicenza) per soccorrere una famiglia rimasta impantanata con l’auto nella neve. Dopo aver provato inutilmente a risolvere il problema autonomamente per qualche ora, le persone a bordo hanno deciso di chiamare i soccorsi. I pompieri accorsi, anche con due mezzi fuoristrada 4X4, sono riusciti a recuperare e trainare l’auto fino alla strada pulita, facendo così proseguire il viaggio della famiglia di adulti e due bambini. Sul posto anche i carabinieri di Canove.