(ANSA) - RONCADE, 01 FEB - Un uomo di 72 anni di Roncade (Treviso) è morto questa sera per le conseguenze di un incidente stradale accaduto a poca distanza dalla sua abitazione. Per cause da accertare l'automobilista, solo a bordo della sua autovettura, è uscito di strada finendo la corsa in un fosso e morendo all'istante. Sul posto i sanitari del Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).