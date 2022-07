Dramma in A4: auto finisce sotto un camion fermo in piazzola di sosta. Muore una mamma di 39 anni, ferita la figlioletta

Tragico incidente nella tarda serata di giovedì 28 luglio lungo l'autostrada A4, poco prima del casello di Montebello, in direzione Milano. Una Ford Focus, con a bordo una donna di 39 anni e la figlioletta, è finita contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. L'auto si è completamente infilata sotto alla parte posteriore del mezzo. Per la donna, di origine marocchina residente in Romania, non c'è stato nulla da fare; ferita la bambina.

I primi ad intervenire sono stati alcuni operai addetti allo sfalcio dell'erba, che sono riusciti ad aiutare la bimba ad uscire dall'abitacolo. Per estrarre il corpo della donna è stato invece necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Arzignano e da Padova con l'autogrù; all'arrivo dei soccorsi, però, per lei non c'era già più nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. In A4 sono intervenuti anche il personale del Suem 118 e la polizia stradale.