Schianto nella notte: muore motociclista di 25 anni

L'incidente è avvenuto in viale Vicenza, il giovane Giovanni De Marzi era in moto e si è scontrato con un'autovettura guidata da una guardia giurata

È di un morto, un 25enne motociclista Giovanni De Marzi, il bilancio di un tremendo incidente avvenuto poco prima di mezzanotte ad Arzignano (VI), in viale Vicenza, all'altezza di Montebello Gomme. Si tratta di uno scontro tra un'auto ed una moto.

La dinamica

Emergono nuovi particolari riguardo la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri sera in viale Vicenza. Poco prima di mezzanotte, all'altezza di Montebello Gomme, sono entrati in collisione una moto di grossa cilindrata, condotta da Giovanni De Marzi, 25 anni, del posto, ed una Citroen condotta da una guardia giurata dell’Axitea.

Vani i soccorsi

La peggio è toccata al centauro, le cui condizioni erano sa subito parse critiche. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione sul posto ed in ambulanza il giovane è deceduto all’arrivo all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Solo lievi conseguenze per il guidatore dell’auto. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Valdagno.