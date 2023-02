Artigiani veneti in 'rete' con l'aiuto delle Università

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - "Crediamo che l'artigiano sia uno degli elementi di forza della nostra economia, non solo perché ci sono oltre 122mila imprese artigiane, che rappresentano circa un terzo dell'economia veneta. Ma anche perché c'è la necessità di mantenere questa parte di economia, il Veneto nel 94% delle aziende ha meno di 4 dipendenti. Lo ha detto oggi l'assessore regionale del Veneto al lavoro Roberto Marcato parlando dallo squero (cantiere per la costruzione di barche a remi) della famiglia Dei Rossi, che fa parte del consorzio cantieristica minore veneziana, alla Giudecca, isola di Venezia. L'occasione è stata la presentazione del nuovo logo del "Maestro Artigiano - Regione del Veneto", che Marcato ha voluto analizzare partendo dal contesto: "si tratta di un microcosmo che in realtà in tutte le crisi pandemiche è stato, dati alla mano, il modello produttivo che ha saputo rispondere alle imprese, non a caso, anche nel 2022 il Veneto segna una crescita del Pil e del tasso di occupazione più alto. Sono elementi fatti da piccole e medie imprese, crediamo sia un modello vincente. In Veneto mancano le grandi imprese, ma non è necessario che la piccola diventi grande per esser competitiva, riusciamo a esprimere una capacità di innovazione anche in realtà piccolissime, abbiamo eliminato il gap tra accademia/ricerca e impresa". Per l'assessore veeto, "è evidente che chi ha sete dipendenti faccia fatica a investire in ricerca: noi li mettiamo in rete, chiediamo di cosa hanno bisogno e poi facciamo partecipare anche le università - ha sottolineato. È un modello che va preservato e potenziato, perché sa reagire alla crisi". Ad oggi sono stati conferiti 204 titoli, il riconoscimento avviene o sulla base della dimostrazione di dieci anni di esperienza, o sulla base di un tirocinio formativo per il quale la regione ha stanziato provvisoriamente 450mila euro. (ANSA).