Ubriaco dimentica la figlia di 3 anni in piazza: papà condannato

Lo avevano trovato di notte, ubriaco, disteso sul sagrato della chiesa di Arsiero mentre la figlia, una bimba di tre anni, vagava per il paese cercando aiuto credendo il papà stesse male. La piccola, alla fine, era stata riconosciuta e accudita dai titolari di un bar, poco distante dalla chiesa, dove il padre si era recato a bere. L’uomo, 37 anni, vicentino, di Creazzo, era stato denunciato per abbandono di minore e ubriachezza manifesta. Finito sotto inchiesta e successivamente a processo, il 37enne, difeso dall’avvocato Francesca Bargelloni, l’altro giorno ha patteggiato sette mesi e dieci giorni di reclusione. Il giudice Toniolo ha ordinato la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Nel dibattimento la figlia, tramite la madre, si era costituita parte civile ed è stata rappresentata dall’avvocato Anna Silvia Zanini.

Il fatto

Il fatto per cui l’imputato era finito a dibattimento era accaduto il 23 maggio 2020. La bambina, quel giorno, dopo essere stata ritrovata era stata affidata alle cure della mamma (separata dal marito) che aveva avvertito gli assistenti sociali del mancato ritorno a casa della piccola che sarebbe dovuto avvenire per le 16.30.

La bimba era infatti uscita con il papà (in base agli accordi quel giorno doveva rimanere con lui sino all’orario stabilito) ma la mamma non vedendo rincasare i due quando invece avrebbero dovuto farlo aveva immediatamente allertato gli assistenti sociali. Più o meno negli stessi istanti dal bar Commercio di Arsiero era invece partita la chiamata al 112 e i titolari del locale avevano spiegato ai militari quanto stava accadendo.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Schio si erano subito precipitati sul luogo della segnalazione, trovando il papà disteso, a terra, sul sagrato della chiesa, semisvenuto e in evidente stato di ubriachezza, mentre la bambina veniva accudita dai titolari e da alcuni avventori del bar. Padre e figlia, poco prima, erano entrati all'interno del locale. I carabinieri avevano cercato di chiedere spiegazioni al genitore, ma l’uomo non era apparso in grado di comprendere cosa stesse accadendo, dicendosi per di più sicuro che la figlia si trovasse a casa.

Alla fine i militari dell’Arma erano riusciti a contattare la madre, alla quale era quindi stata affidata la bambina, mentre il papà era stato affidato alla propria madre, nonna della bimba. Per lui, in conclusione, era scattata la denuncia per abbandono di minore e ubriachezza manifesta. L’altro giorno il patteggiamento.