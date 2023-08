Apre Favino, chiude Lubo, la road map di Venezia Il calendario della Mostra, biglietti in vendita da venerdì 11

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Apre Comandante di Edoardo De Angelis, e questo è noto, chiude Lubo di Giorgio Diritti: i sei italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre) sono in formazione dislocati in tutto il calendario. Da venerdì 11 agosto dal sito della Biennale sono acquistabili i biglietti per il pubblico. La lettura del programma essenziale è una sorta di road map con i film e gli eventi più attesi in un'edizione che potrebbe subire contraccolpi dallo sciopero di Hollywood del sindacato degli autori, oggi al 100/o giorno e degli attori. Nella cerimonia di apertura del 30 agosto sarà festeggiata Liliana Cavani, 90 anni, Leone alla carriera e regista attiva con L'ordine del tempo che sarà presentato fuori concorso. Il film del via a Venezia è Comandante di De Angelis con Pierfrancesco Favino e Massimiliano Rossi, in concorso. Venerdì 1 settembre il secondo italiano in gara è Saverio Costanzo con Finalmente l'alba con Lily James protagonista. Ad Orizzonti venerdì debutta Micaela Ramazzotti con Felicità e anche Una sterminata domenica di Alain Parroni. Il 2 settembre scende in campo Adagio di Stefano Sollima, in corsa per il Leone d'oro, con Favino, Servillo, Mastandrea. Domenica 3 settembre a Orizzonti El Paraiso di Enrico Maria Artale con Edoardo Pesce. Lunedì 4 settembre The Penitent di e con Luca Barbareschi (fuori concorso). Martedì 5 settembre un altro dei sei italiani in gara, il giovane Pietro Castellitto con la sua seconda opera, Enea con lo stesso Castellitto, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese. Mercoledì 6 settembre è il giorno di Matteo Garrone e dell'atteso Io Capitano con due giovani protagonisti senegalesi Seydou Sarr, Moustapha Fall a ripercorrere la drammatica traversata verso la Fortezza Europa. Giovedì 7 settembre l'ultimo dei 6 italiani in gara: Lubo di Giorgio Diritti con Franz Rogowsky protagonista, mentre fuori concorso lo stesso giorno c'è anche Amor di Virginia Eleuteri Serpieri. L'8 settembre fuori concorso passa il documentario di Giorgio Verdelli Enzo Jannacci Vengo anch'io e ad Orizzonti Invelle di Simone Massi. Il 9 settembre è la notte dei Leoni al Lido di Venezia e la Mostra si chiude. (ANSA).