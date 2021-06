'Appunti di storia e di costume' di Carlo Nordio

(ANSA) - TREVISO, 26 GIU - 'Appunti di storia e di costume' è il nuovo libro (Piazza Editore) dell'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio, una sintesi e parziale raccolta degli articoli di 'Terza pagina' pubblicati dal Messaggero e dal Gazzettino negli ultimi quattro anni. Apparentemente, come ha illustrato l'autore oggi a Treviso, non hanno un filo conduttore che li leghi insieme, perché la loro stesura è stata ispirata da un anniversario, ora da un suggerimento della redazione, ora da un'intuizione occasionale. E il lettore si domanderà perché in questo 'melange de tout' si trovino episodi della seconda Guerra mondiale e punizioni di criminali nazisti, stragi terroristiche e omicidi a sfondo sessuale, ritratti di statisti e recensioni, l'eresia di Ario e persino il processo a Gesù. In effetti una logica sistematica non c'è. L'unica, a volerla cercare, è costituita dalla curiosità di esplorare, da dilettante, alcuni aspetti importanti della Storia e della vita. E in fondo è questo il 'modesto' obbiettivo dell'autore: sollecitare la curiosità del lettore, inducendolo a considerare le cose sotto una prospettiva più vasta di quanto non suggeriscano le apparenze e magari a conciliare, sia pure con notevole sforzo, la tristezza per le brutture del mondo con la serenità della riflessione indulgente e benevola. (ANSA).