Anziana trovata morta in casa, dall'autopsia emerge l'ipotesi di omicidio: stordita e soffocata

Non sarebbe morta per cause naturali, ma colpita alla testa e poi soffocata un'anziana, Margherita Ceschin, di 72 anni, trovata morta nel suo appartamento domenica scorsa, a Conegliano (Treviso). A stabilirlo è stata l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica dopo il ritrovamento del cadavere.

Secondo il medico legale giunto sul posto, in un primo momento il decesso era da attribuire a un infarto. La magistratura ha invece disposto l'esame autoptico poiché alcuni dei locali dell'appartamento in cui l'anziana viveva sono stati trovati completamente a soqquadro.

Tra le ipotesi più accreditate vi è così ora quella di un furto degenerato in omicidio. Secondo la ricostruzione dell'anatomopatologo, Margherita Ceschin è stata dapprima stordita da un colpo alla testa e quindi soffocata, con le mani o con un cuscino. L'omicidio risale probabilmente a venerdì sera. (ANSA).