Ansia da voto, un liceo prova i giudizi generici sui compiti

VENEZIA, 06 APR - Il liceo classico-scientifico Giordano Bruno di Mestre ha deciso di sperimentare in tre classi il quadrimestre senza voti per abbassare il livello d'ansia degli studenti, legato alle prove scritte e orali. I ragazzi continueranno a fare le verifiche stabilite dagli insegnanti ma al termine non ci sarà più il classico voto. Si parlerà invece di "risultati raggiunti" scritti in verde e di "preparazione da migliorare" con i dettagli specifici dei punti dolenti.