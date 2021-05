ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, zona bianca ma via coprifuoco

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Il Veneto "conferma il trend positivo: siamo verso la terza settimana decisiva per andare in zona bianca". Lo ha ribadito oggi il presidente Luca Zaia, commentando i dati sui contagi in regione. Sono 255 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il totale a 422.488. L'incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3). "Se confermeremo l'incidenza dei contagi sotto i 50 su 100 mila abitanti - ha aggiunto Zaia - è verosimile che si vada in zona bianca dal 7 giugno. Oggi avremo una serie di incontri con i colleghi delle Regioni, per capire cosa intendiamo fare. Porterò l'idea che ci sia la possibilità di applicare le aperture. Il coprifuoco è da cancellare", ha ribadito. Zaia ha ricordato che "il virus si avvantaggia negli assembramenti, è inevitabile che avvengano nelle ore diurne, ma a pensare che sia più aggressivo da mezzanotte alle 5.00 mi vien da ridere. In quegli orari gli assembramenti sono ridotti a zero, e comunque i locali notturni sono chiusi. Mantenere il coprifuoco è un problema, ma comunque non è finito il virus. Sarebbe devastante spiegare - ha sottolineato - che il coprifuoco rimane fino al 21 giugno e la zona bianca non porta nessuna utilità". Ritornando sul tema dei vaccini ai turisti, Zaia ha quindi ribadito che "la Conferenza dei presidenti discuterà questo tema, il Veneto lo pone per primo perché vive di turismo. Il coordinamento nazionale con il Commissario Figiuolo è vitale, perché occorre connettere le regioni. Però è una questione di civiltà, non solo certificare come vaccinato il cittadino che non è del tuo territorio. E poi mancano i vaccini, per avere un magazzino più 'elastico' da adattare alle esigenze. Si potrebbero aprire agende specifiche per i turisti". Sul fronte della campagna vaccinale, i ritmi rallentano al pari del rallentamento delle forniture: ieri sono state somministrate 26.230 dosi, per un totale da inizio campagna di 2.616.800, pari al 96,2% del 'magazzino'. I cittadini residenti con almeno una dose sono 1.744.316, pari al 35,8% della popolazione; ad avere avuto il richiamo sono stati 844.117, pari al 17,3% dei residenti. Per fasce d'età, i cittadini over 80 ad aver avuto almeno una somministrazione sono il 97,8%; i 70-79 sono l'85,3%; i 60-69 sono il 76,1%; i 50-59 sono il 36,8% e i 40-49 sono il 14,5%. I disabili con almeno una dose sono il 74,2%; i vulnerabili sono il 71,8%. Intesa raggiunta oggi, infine, alla Prima commissione del Consiglio regionale, per la costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. La proposta, presentata dai gruppi di minoranza, è stata approvata con i voti favorevoli di tutte le forze politiche, e il ritiro della Proposta di deliberazione amministrativa (Pda) della maggioranza di centrodestra. La Commissione, che dovrà concludere i lavori entro il 30 novembre con una sola possibilità di proroga, dovrà verificare, tra l'altro, se l'uso dei tamponi rapidi di prima e seconda generazione per il personale sanitario e sociosanitario, e le minori restrizioni alla mobilità rispetto ad altri territori, possano aver inciso sull'elevato numero di contagi e decessi. (ANSA).