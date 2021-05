ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia insiste su vaccini a turisti

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - "Una decisione nazionale si deve prendere sull'opportunità di somministrare la seconda dose ai turisti". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, rilancia il tema in vista della stagione estiva, osservando che "l'approccio del vaccino in vacanza varia a seconda del contesto turistico in cui uno si trova. Penso che quello che hanno fatto i colleghi Toti e Cirio (l'accordo di reciprocità sulle dosi tra Piemonte e Liguria, ndr) sia una cosa giusta, pensata su misura su due realtà di quella dimensione turistica. Altre regioni hanno invece meno esigenze del vaccino in vacanza perché hanno altre dimensioni". Zaia ricorda che "il Veneto è la prima regione turistica in Italia con 72 milioni di presenze, di cui il 67% costituite da stranieri. Ho apprezzato e visto che la gran totalità degli esponenti politici, con ruoli anche nella sanità, piuttosto che il mondo degli scienziati, condividono l'idea che se un turista vuol farsi la seconda dose in vacanza la possa fare". Anche nella giornata di domenica la campagna vaccinale viaggia a ritmo sostenuti, con 34.339 dosi somministrate, per un totale di 2.555.351 dall'inizio. Sono 802.869 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari 1l 16,5% della popolazione, e 1.724.600 (35,3%) quelle che hanno ricevuto almeno una dose. Utilizzato finora il 95,4% delle dosi di vaccino ricevute. Ora il Veneto vuol guardare ai giovani e agli operatori del turismo, 80 mila addetti tra alberghi, camping, parchi divertimento, spiagge, a cui si sommano altri 35 mila, soprattutto giovani, dei centri estivi. Sul fronte delle forniture, Zaia ha annunciato per il 30 maggio arrivi per 454 mila dosi, questa settimana altre 206 mila. Sono invece 150 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, e due i decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 422.074, quello delle vittime a 11.530. Continua a scendere la pressione sugli ospedali, dove si trovano ricoverati 845 malati Covid (-12), dei quali 749 (-12) nelle aree non critiche, e 96, dato invariato, nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 11.055 (-95). Con la giornata di ieri il Veneto ha superato i 10 milioni di tamponi dall'inizio della crisi sanitaria. (ANSA).