ANSA-IL-PUNTO/COVID:virus va scemando,si ferma diretta Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Il virus circola sempre meno in Veneto, nonostante le 'riaperture' da regione bianca, e con lo stop alle mascherine all'aperto che scatterà da lunedì 28 giugno la regione potrebbe per la prima volta, da 18 mesi a questa parte, riaprire la finestra su una quasi normalità. Il segnale l'ha dato anche il presidente Luca Zaia, chiudendo l'avamposto nella sede della Protezione Civile dove per 283 dirette, con l'assessore Manuela Lanzarin al suo fianco,, ha fatto la telecronaca quotidiana del Covid con tabelle di dati, grafici portati dagli esperti, te anche una qualche momento di alleggerimento - lettere dei bambini, uova e pulcini - tanto per strappare un sorriso ai cittadini che lo seguivano in tanti, in streaming o in tv. In questa giornata a suo modo simbolica, i dati Covid sono stati tra i più bassi di sempre : nelle ultime 24 solo 49 i nuovi contagi rintracciati dai tamponi (una prevalenza dello 0,21%), e due le vittime. Il totale degli infetti è di 425.062, quello dei decessi 11.611. Prosegue la discesa dei dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 304 (-16) - inferiore al 10% del picco di ricoveri registrato nel dicembre 2020 - dei quali 272 (-16) nelle normali aree mediche, e 32 (invariato) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono scesi a 4.896. Ieri sono state 43.243 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate, per un totale dall'inizio della campagna di 3.810.283, il 94% di quelle ricevute. Le persone che hano già completato i richiami sono 1.250.714, il 25,8% della popolazione, quelle che hanno ricevuto almeno una dose 2.529537 (52,1%). Restano però ancora molti ultra60enni che non si sono presentati ai centri vaccinali. "A quei 200mila over60 che non si sono vaccinati abbiamo destinato l'ultima chiamata" , ha detto Zaia, "Faremo un abito sartoriale tutto per loro" ha aggiunto. Intanto lFrancesca Russo, responsabile Prevenzione e Sanità pubblica della Regione Veneto,, ha rassicurato sui possibili effetti del vaccino nelle adolescenti: ""non mi risultano - ha detto - rischi di infertilità tra le adolescenti che fanno il vaccino". (ANSA).