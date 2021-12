ANSA-IL-PUNTO/Covid: Veneto, volano contagi e ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 16 DIC - Sale la pressione del Covid in Veneto, e anche se il bollettino odierno vede un leggero decremento dei casi, 3.383, rispetto agli over 4.000 dei giorni scorsi, è la progressione dei ricoveri a preoccupare. Negli ospedali si trovano oltre 1.200 con diagnosi di Coronavirus: 1.071 sono quelli nelle aree mediche (+31), e 159 (+15) in terapia intensiva. Tecnicamente, i dati ospedalieri descrivono una situazione da area gialla (non più bianca). Il tasso di occupazione dei ricoveri in area non critica e del 15%, quelle dell'intensiva del 11,3% (qui il parametro non deve superare il 10%). Cresce anche l'incidenza nella popolazione. I casi degli attuali positivi sono 506,3 ogni 100mila abitanti. L'indice di contagio è salito all'1,15%. I report quotidiani sono tornati a fornire numeri drammatici sulle vittime: 22 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.125 dall'inizio della pandemia. Il totale degli infetti dall'inizio della crisi sanitaria è 565.265. L'andamento in senso peggiorativo è confermato dall'analisi della Fondazione Gimbe: nella settimana 8-14 dicembre in Veneto si è osservato un aumento del 26,9% di nuovi contagi. In questa progressione, come ha notato il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, "le ultime misure del Governo, che mirano ad innalzare la protezione nei confronti del virus, non hanno modificato i criteri per assegnare i colori alle Regioni, definiti quando non erano noti il declino dell'efficacia vaccinale e la necessità delle terze dosi e non incombeva la minaccia di una variante così preoccupante". La Regione Veneto ha intanto modificat, i criteri per contenere i contagi a scuola. La direttrice del dipartimento di prevenzione, Francesca Russo, ha inviato a tutte le scuole una circolare con la quale viene rimodulato il protocollo finora messo in atto dai presidi e dai referenti Covid: questa introduce l'obbligo di quarantena - e l'attivazione della Dad - per tutti i compagni di classe dell'alunno positivo, fino al ricevimento dell'esito del primo tampone di controllo che deve essere effettuato dai Servizi di prevenzione entro 48 ore. Intanto corrono le prenotazioni del vaccino pediatrico (fascia d'età 0-14 anni): fino a stasera ne sono state ricevute dalle Usl 24.313. (ANSA).