ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto tenta di evitare l'arancione

(ANSA) - VENEZIA, 27 DIC - Il governatore Luca Zaia fissa una nuova dead -line, il 10 gennaio, per vedere se il Veneto avrà raggiunto il plateaux del nuovo boom di contagi Covid, e se i numeri inizieranno a scendere. Ma prima ancora saranno le tabelle dei ricoveri ospedalieri a sancire se la regione eviterà o meno la retrocessione in zona arancione. Perchè il tasso di occupazione nelle terapie intensive è già oggi al 18%,(limite è il 20%), e al 17% nelle aree mediche (limite il 30%). Per Rt (1,13) e incidenza (oltre 6%) il Veneto sarebbe già fuori dei parametri. "Perchè il Veneto passi in arancione - spiega Zaia - dovremmo dover ricoverare altre 800 persone in ospedale. Adesso in area medica l'occupazione è al 18%, dovrebbe salire al 30%. Abbiamo 12-13 punti davanti e ce li giochiamo, se i cittadini ci danno una mano e si proteggono non arriviamo all'arancione,. questo è chiaro". "Intorno al 5 gennaio - ha aggiunto - avremo il quadro di cosa è successo durante il Natale. Se però 'carichiamo' 50 pazienti al giorno in ospedale vuol dire che qualcosa lì fuori è successo. Dobbiamo darci da fare. Il quasi raddoppio della richiesta di tamponi registrata il 24 dicembre significa che molti cittadini hanno iniziato a dire: a dire: 'pranzo con i parenti ? prima il tampone'. Questa è la filosofia vincente". E rivolto alla popolazione Zaia ha detto: "dobbiamo metterci in testa che bisogna proteggersi e non credere alle fandonie di chi dice che il virus non esiste. Oggi in terapia intensiva il 75-80% sono non vaccinati; se non ci fossero saremmo in area bianca, tanto per dare nome e cognome alle cose, in area medica 1 su 2 non sono vaccinati. A Padova la notte scorsa sono morte 5 persone, 4 non vaccinate e una vaccinata. Se per ipotesi noi oggi avessimo tutti la terza dose non avremmo questi dati ". I dati del bollettino di oggi, saldo di una giornata festiva, il 26 dicembre, sono poco indicativii, ha avvertito lo stesso Zaia. Il numero dei contagi è infatti contenuto, +2.816 casi, rispetto ai picchi di oltre 5.000 positivi registrati prima di Natale.. L'incidenza dei positivi sui tamponi processati (33.648) nelle ultime 24 ore è dell'8,37%, inferiore ala media nazionale. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 610.251, le vittime salgono a 12.306 (+24). La situazione negli ospedali vede complessivamente 1.398 (+48) malati Covid ricoverati, dei quali 1.213 (+35), in area medica, e 185 (+13) in terapia intensiva.. Arriva infine dai sequenziamenti dell'istituto Zooprofilattico delle Venezie un dato sulla incidenza della variante Omicron sul virus circolante nel territorio: l'8,2% alla data 20 dicembre scorso. (ANSA).