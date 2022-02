ANSA-IL-PUNTO/Covid: Veneto 'prenota' passaggio zona bianca

(ANSA) - VENEZIA, 07 FEB - Si spegne lentamente anche in Veneto l'ultima fiammata del Covid, targata Omicron. I numeri dei ricoveri non crescono più e, pur non essendo il lunedì giornata statisticamente indicativa, causa il tracciamento ridotto la domenica, i nuovi contagi sono bassi come non succedeva da molto tempo: solo 2.858 i positivi al Coronavirus in 24 ore, per un totale di 1.224.06 dall'inizio dell'epidemia. La discesa dei casi trova riscontro nel parallelo con il bollettino di lunedì scorso, +4.877. Il report segnala 14 vittime, con il totale a 13.373. Continua la discesa degli attuali positivi, 168.750, -4.550 rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile il dato ospedaliero, con 1.711 ricoveri in area medica (+1) e 160 (-2) in terapia intensiva. La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19, rileva l'Agenas, si porta in Veneto al 14%. "Le curve sono in calo in tutte le province" commenta il governatore Luca Zaia. "Vedo la situazione Covid in maniera molto positiva - aggiunge - Oggi abbiamo 125 persone in terapia intensiva. Posso dire che stiamo andando verso una zona bianca, le curve sono in calo". "Bisogna continuare ad avere massima attenzione, ma penso - prosegue - che il virus ormai si sia endemizzato. Non va trascurato il fatto che dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le fasce d'età più a rischio, per le quali un virus preso in assenza di vaccinazione è molto pericoloso". Intanto però un sondaggio condotto dalla Federazione Cimo-Fesmed, cui hanno risposto 583 professionisti della regione, afferma che l'88,6% dei medici veneti sarebbe pronto a lasciar potendo scegliere, dicono i risultati del sondaggio, solo l'11,4% dei medici ospedalieri continuerebbe a lavorare nel pubblico, mentre il 35,5% andrebbe all'estero, il 22,5% sogna la pensione, il 16,4% preferirebbe lavorare in una struttura privata e il 14,2% sta pensando alla libera professione. Il 24,2% sceglierebbe un'altra professione. (ANSA).