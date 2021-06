ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto pensa alle spiagge 'Zona Blu'

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - Dalla zona bianca regionale alla 'Zona Blu' espressamente pensata per dare sicurezza alle località balneari, con la sanificazione certificata di impianti e litorali. E' il primo passo promozionale della Regione Veneto per la ripartenza del settore turistico, alla luce dell'andamento del contagio e della campagna vaccinale anti-Covid Oggi ha superato il milione, per l'esattezza 1.002.101, il numero di residenti del Veneto immunizzati con il richiamo, pari al 20,5% della popolazione. Ieri sono state somministrate 42.366 dosi, che portano il totale a oltre 3,1 milioni, pari al 92,6% delle forniture giunte in regione. Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 2.129.164 residenti, il 43,6% della popolazione. Sul piano dell'epidemia, prosegue costante l'andamento quotidiano dei nuovi casi, 126 registrati da ieri, che portano il totale dei contagi a 424.296. Sono sette i nuovi decessi, con il totale delle vittime a 11.592. Prosegue la diminuzione dei casi attuali, con 6.327 malati, 180 in meno rispetto a ieri. In discesa anche la situazione clinica, con 478 ricoveri in area non critica (-9) e 62 (-3) in terapia intensiva. Oggi a Jesolo, il presidente regionale Luca Zaia ha presnetato il progetto 'Zona Blu', che coinvolge il litorale veneto da Bibione a Porto Viro, e che ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere la certificazione "Ecolabel" rilasciata da Asacert. Un marchio che attesterà durante tutta la stagione estiva la sanificazione e la cura delle spiagge e di tutte le strutture ricettive, anche quelle all'aria aperta. "Questa certificazione - ha sottolineato Zaia - è un elemento di comunicazione internazionale, un biglietto da visita del nostro territorio, dimostrando che la salute dei nostri ospiti vale tanto quanto quella dei veneti. L'eccellenza della nostra offerta turistica si misura anche in termini di innovazione, e credo che questo ulteriore tassello contribuisca in maniera concreta a definire il nuovo concetto di 'vacanza sicura', dettato sia dall'emergenza pandemica, ma anche dai nuovi bisogni dei turisti, estremamente condizionati - ha aggiunto - dallo sviluppo della situazione sanitaria". Per l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, si tratta di "un messaggio chiaro che rispecchia la nascita di nuovi bisogni da parte dei turisti, come quello più evidente legato alla sicurezza nella fruizione dell'esperienza turistica. Tutti siamo diventati molto più attenti a concetti legati alla sanificazione, pulizia, distanziamento sociale. E' fondamentale saper ricalibrare i servizi e la loro comunicazione sulla base di questi nuovi asset", ha concluso. (ANSA).