ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, mille pazienti in area medica

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - Il Veneto supera le mille degenze ospedaliere di pazienti Covid in area non critica, un dato che proietta inesorabilmente la regione verso la fascia gialla a partire dalla prossima settimana. I ricoverati non gravi sono infatti 1.040, 43 in più rispetto a ieri. Il bollettino segnala inoltre 144 pazienti (+2) in terapia intensiva. Scende rispetto alla media degli ultimi giorni la curva dei contagi quotidiani, con 3.677 casi registrati, ma si conferma anche l'aumento delle vittime, altre 19 nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 53.100, 1.080 in più. Sono dati che preoccupano il Presidente del Veneto Luca Zaia, per il quale, comunque, la situazione non è comunque ai limiti estremi: "siamo quasi all'80% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati - spiega -. Sentiamo la pressione ospedaliera ma non la viviamo con drammaticità". Peraltro il paragone con lo stesso periodo dello scorso anno è la prova plastica che i vaccini hanno fatto la differenza. "Rispetto alla situazione dello scorso anno senza vaccini - rileva il Governatore - oggi abbiamo un terzo dei ricoverati". Nella giornata che vede scattare l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e le forze dell'ordine, Zaia fornisce dati confortanti sulla 'risposta' data in Veneto da questi ambiti professionali. "Per le categorie per le quali da oggi è fatto obbligo della vaccinazione, come le forze di Polizia e il mondo della scuola, pari a 3.521 persone - annuncia - da oggi viene attivato l'accesso diretto ai centri vaccinali", ricordando che "il percorso vaccinale è già stato intrapreso in Veneto dal 92.60% dei Carabinieri, dal 93,20 % dei Finanzieri, dall'86,80% del personale carcerario, dal 90,20% dei Poliziotti, dal 90,60 dei Poliziotti penitenziari, dall' 85,10% dei Vigili del fuoco, dal 98,31% del personale scolastico". Il Governatore è soddisfatto infine della risposta all'appello vaccinale che sta venendo dagli under 12. "Alle 12 di oggi - rileva - avevamo 18.029 bambini che si sono prenotati per la vaccinazione sui 300mila compresi in questa fascia d'età". (ANSA).