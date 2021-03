ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto,da 1/4 portale unico per vaccini

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - Partirà dal primo aprile la prenotazione via internet per le vaccinazioni nelle aziende Ulss del Veneto, tramite un'interfaccia unica via web, e lo si potrà fare anche in farmacia. Lo ha annunciato oggi il presidente regionale Luca Zaia, illustrando la pagina dedicata, accessibile dal sito di ciascuna Ulss, o dal portale regionale delle vaccinazioni. Una volta scelta la propria azienda sanitaria, l'utente digita il proprio codice fiscale; il sistema riconosce le persone o per classe d'età o per appartenenza alle categorie destinatarie della sessione vaccinale (fragili o disabili). Si aprirà quindi la 'slot' con le possibili sedi vaccinali. Si potrà scegliere sede, giorno e ora, e si avrà conferma, via cellulare o via mail, dove arriverà anche la scheda per l'anamnesi da precompilare e portare alla sede della somministrazione. Se ci fossero problemi per la prenotazione via web, dopo Pasqua sarà comunque attivato un call center dedicato, con numero unico per le persone non avvezze all'uso di internet. Un accordo siglato oggi permetterà di svolgere questa operazione anche in una delle 1.400 farmacie del territorio, con l'assistenza dei dipendenti. Si tratta, come ha sintetizzato Zaia, di un "upgrade" del sistema che si aggiunge all'esperimento svoltosi ieri sul territorio dell'Ulss 2 della Marca Trevigiana, con chiamata diretta della classe 1936 in quattro punti di somministrazione. Al termine della giornata, è stato vaccinato il 79,5% delle persone interessate - in totale 3.426 - assieme a 768 accompagnatori di oltre 65 anni, in gran parte coniugi. "Il sistema funziona - ha commentato Zaia - ed è applicabile a qualsiasi target d'età. I più numerosi, quelli degli anni '60-'70 non si riesce a farli in un giorno, ma si può 'spezzettarli' per mese e giorno, con più ore a disposizione. È un sistema modulare che dobbiamo tenere in vita, vuoi mai che ci sia un problema ai sistemi informatici". Un'altra prova si era svolta sempre ieri a Marano Vicentino, con 400 persone a chiamata libera della classe '52. Quello che non sarà possibile scegliere sarà il tipo di vaccino: "se qualcuno vuole scegliere quale vaccino fare, si vaccinerà alla fine" ha precisato Zaia, ricordando che ieri a Venezia ci sono state 400 rinunce per AstraZeneca a Venezia, su 3.500 cittadini convocati per le somministrazioni. Sul fronte dei dati, l'inizio settimana fa registrare la consueta diminuzione della "curva" dei nuovi contagi, con 728 positivi registrati in 24 ore e il totale a 379.391 da inizio pandemia. Le morti registrate sono 10 per un totale di 10.538 decessi. Il totale dei ricoveri è 1.881 (+49 in 24 ore) mentre in terapia intensiva sono entrati 10 nuovi pazienti, per un totale di 295 posti letto occupati. (ANSA).