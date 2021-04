ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto corre su vaccini, 400mila dosi

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Adesso che le forniture ci sono, il Veneto vuole correre sui vaccini. Nei magazzini della Regione sono disponibili attualmente quasi 400mila dosi, e il governatore Luca Zaia indica un obiettivo ambizioso, fino a quale settimana fa impensabile: "portare i 40enni a vaccinarsi prima dell'estate". "Tutti i centri vaccinali - aggiunge - stanno performando bene. Domani iniziamo con target pesanti, 43 mila dosi, una cifra che non ha mai visto nessuno in una regione da 4milioni e 900mila abitanti". Solo oggi sono arrivate nuove scorte per 150mila dosi. "Siamo convinti - ripete Zaia - che più veloci andiamo prima ne usciamo". Ieri le piattaforme on line delle Uls hanno ricevuto 100.000 prenotazioni. Ci sono ancora 64mila posti disponibili nella fascia 60-70 anni". Intanto la terza ondata del virus pare rallentare. Anche oggi il numero dei nuovi contagi è rimasto sotto quota 1.000 (935 positivi), decessi, con 17 decessi: numeri che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 411.111, quello delle vittime a 11.316. In flessione i numeri degli ospedali. Il presidente Luca Zaia ha spiegato che nelle ultime due settimane sono stati dimessi circa 1.000 pazienti dai reparti Covid. I posti letto occupati da malati con il virus sono 1.478 (-30); di questi 1.275 nei normali reparti medici (-26) e 203 (-4) nelle terapie intensive. Si abbassa anche l'indice Rt, ora pari a '0,86%. Altro in segnale di miglioramento è quello delle dimissioni: "in due settimane - sottolinea Zaia - sono state dimesse circa mille persone". Così il Governatore annuncia che fra due settimane, il 13 maggio, arriverà in Veneto il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Gli mostreremo l'efficienza del Veneto - conclude - facendogli visitare un paio di centri vaccinali". (ANSA).