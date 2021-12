ANSA-IL-PUNTO/Covid: Veneto, contagi frenano, non ospedali

(ANSA) - VENEZIA, 20 DIC - Scendono d'improvviso i contagi Covids in Veneto, ma come si sa, il dato del lunedì mattina è sempre illusorio. Perchè la domenica i tamponi subiscono sempre una frenata. Sono comunque 2.304 i nuovi positivi in 24 ore, numero lontanissimo dal report di 5.557 registrano solo venerdì. Ma i conti veri si faranno domani. La regione è intanto ufficialmente da oggi in zona gialla. L'ordinanza del governatore Luca Zaia, come è noto, aveva però anticipato dallo scorso weekend le misure più restrittive sul piano della prevenzione: mascherine sempre obbligatorie all'aperto, e frequenza dei tamponi ogni 4 giorni per medici e infermieri. Provvedimento lodato da Nursing Up, il sindacato infermieri, che ha lanciato un appello alla Conferenza Stato Regioni, affinché "tutte adottino gli stessi criteri, sia in tema di frequenza di tamponi, che di che in tema di monitoraggio dei livelli anticorpali al personale sanitario". Intanto fa discutere la proposta dell'assessorato alla sanità del Lazio per rendere obbligatorio il vaccino, vista la recrudescenza del virus con la variante Omicron. Proposta che non convince il governatore Zaia. "Il 'vero' obbligo, inteso nel senso autentico, è irrealizzabile in un Paese civile" dice il presidente del Veneto. "Sarebbe più gradito, invece, - aggiunge - sentirsi dire da chi lo propone come si traduce praticamente quest''obbligo'; con le multe, come ha fatto la Germania, ? Ma questo non significa vaccinare di più. Vorrei che mi fosse spiegata qual è la modalità, perchè mi rifiuto di credere che in un paese civile si possa accompagnare con la forza qualcuno a fare l'inoculazione". Sul piano pratico poi, l'emergenza che le Regioni si trovano ad affrontare è quello degli ospedali, con l'aumento dei ricoverati Covid che va a paralizzare tutte le altre prestazioni sanitarie. Il bollettino odierno da' conto di questa difficoltà. Con 61.404 (+1.243) soggetti attualmente positivi, la situazione ospedaliera subisce un aumento dello stress: i ricoverati nei reparti non critici sono 1.119 (+14), quelli in terapia intensiva 167 (+8) . Proprio questi numeri, secondo il Pd regionale, destano allarme."La situazione è grave - sostengono i Dem - Dall'ultima riunione della cabina di regia sul monitoraggio della pandemia,la nostra regione è l'unica considerata a rischio sanitario alto. Ad oggi il 15% dei posti letto in terapia intensiva è occupato, ma i conti sono fatti sul totale degli attivabili nello scenario peggiore. Se contiamo esclusivamente i 560 previsti dalle schede la percentuale è oltre il 26%. Per questo chiediamo cosa stia facendo la Regione per l'attivazione dei restanti 500 in termini di personale, considerata la situazione di stress già esistente". (ANSA).