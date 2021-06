ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Veneto avanti vaccinazione eterologa

(ANSA) - VENEZIA, 16 GIU - Il Veneto parte con la vaccinazione eterologa per i 36.000 cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose con Astrazeneca. Oggi sono arrivate le forniture di Moderna (20.000), e Pfizer (10.530) che permetteranno il mix vaccinale, ritenuto da Aifa sicuro, e perfino più efficace in termini di protezione. Dei vaccinati con Astrazeneca alcuni hanno già iniziato i richiami con un siero diverso. Il presidente della Regione. Luca Zaia, ha tracciato il quadro delle disponibilità nei magazzini della sanità regionale: 223.000 le dosi già presenti; in consegna, oggi, 238.680, Pfizer, 11.650, di Johnson & Johnson, e , domani, 42.600 di Astrazeneca. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate in Veneto 47.269 vaccinazioni. Il report dei contagi riporta nuovamente dati piuttosto bassi: sono 84 i nuovi positivi registrati in 24 ore, e solo una vittima in più, dopo tre giorni consecutivi con segno zero. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia salgono a 424.792, il numero dei morti a 11.601. In discesa i dati ospedalieri: sono 372 (-45), i posti letto occupati da malati Covid, dei quali 326 (-42) in area medica, e 46 (-3) in terapia intensiva. "Oggi abbiamo avuto 84 nuovi contagi. Significa che il virus c'è, poco, ma c'è ancora - ha detto Zaia - Per questo bisogna evitare l'assembramento, e vivere il più possibile all'aria aperta". Resta alto il monitoraggio delle varianti del virus. Le analisi dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, il centro 'sentinella' della Sanità regionale hanno individuato 50 casi di variante Delta, la maggior parte dovuti ad un unico cluster, sviluppatosi in un'azienda del trevigiano, che si è propagato con i contatti dei dipendenti ad una serie di nuclei familiari. Tutti i soggetti sono stati tracciati e isolati dall'Ulss, ed il focolaio appare in via di spegnimento. (ANSA).