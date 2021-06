ANSA-IL-PUNTO/COVID: dal 3 giugno Veneto vaccina i 12enni

(ANSA) - VENEZIA, 01 GIU - Il Veneto imprime lo sprint decisivo alla campagna vaccinale, aprendo l'agenda delle prenotazioni anche ai ragazzini, dai 12 anni in su, da giovedì 3 giugno. L'annuncio l'ha dato oggi il presidente Luca, informando poi che sono disponibili 700mila prenotazioni, con agenda, aperta, fino al 4 agosto. "Dal 3 giugno -ha detto - via libera a tutti con l'apertura dell'agenda per le vaccinazione dai 12 ai 39 anni. Per gli over 40 ci sono fino al 3 giugno ancora 30 mila posti liberi Poi si parte per la fascia d'età 12-39: sono 1.402.00 persone, delle quali 16 mila già vaccinate". Le consegne delle fiale anti-Covid sono ancora inferiori alle quote previste inizialmente, ma entro giugno, ha riferito sempre Zaia, arriveranno nei magazzini della sanità regionale 1.092.000 dosi.E una quota di queste, ha assicurato, sarà destinata a luglio alle farmacie e ai medici di base. In Veneto la curva del contagio flette di giorno in giorno: In questo momento l'incidenza dei casi positivi sulla popolazione è pari a 0,41%. Nelle ultime 24 ore sono stati 106 i nuovi contagi da Coronavirus che portano il totale a 423.433. Si sono registrati 9 decessi, per un totale di 11.569 vittime dall'inizio della pandemia. Continuano a scendere fortemente gli attuali positivi, che sono 8.137 (-529). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive. Parallelamente, hanno ripreso a salire i dati quotidiani della campagna vaccinale , con 30.982 somministrazioni effettuate nella giornata di ieri, che portano il totale a 2.825.876 iniezioni, pari al 95,5% delle forniture giunte finora. In totale, i cittadini con almeno una dose di vaccino sono 1.868.075, pari al 38,3% dei residenti; quelli che hanno completato il ciclo con il richiamo sono 931.816, (19,1%). (ANSA).