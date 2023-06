«Col coltello contro i passeggini»: i 4 bimbi di Annecy sono gravissimi. Il messaggio di Vicenza alla città gemella

Terrore in Francia ad Annecy, la città "gemella" di Vicenza, dove questa mattina 4 bambini e un anziano sono stati aggrediti con un coltello in un parco da un migrante, poi arrestato dalla polizia. Tre bimbi e un anziano sono in gravi condizioni. Uno dei bambini è stato trasferito in elicottero a Ginevra

Si tratta di un fratello e una sorella di 2 e 3 anni, di un bambino olandese di 22 mesi e di una bambina inglese di 3 anni, che si trovavano ad Annecy per motivi turistici. Ferito anche un anziano, un nonno che era al parco con i nipotini. Secondo i media, 37 persone sono in stato di shock dopo aver assistito alla scena e sono seguite dal personale sanitario locale.

Il messaggio di vicinanza di Vicenza per la città "gemella"

Il Comune di Vicenza è gemellato con la città francese dal 1995. Nel 2025 ci sarà il trentesimo anniversario di questa amicizia tra le due città, ormai ben consolidata. «Ho appreso con sgomento del gravissimo episodio che ha coinvolto alcuni cittadini di Annecy. - scrive il primo cittadino di Vicenza, Giacomo Possamai -. Abbraccio idealmente gli abitanti della nostra città gemella, a cui siamo profondamente legati, ed esprimo vicinanza alle persone ferite, tra cui ci sono purtroppo anche alcuni bambini, sapendo di interpretare il pensiero di tutti i vicentini».

Al momento «non emerge alcun movente terroristico»

Al momento «non emerge alcun movente terroristico» nell'attentato di Annecy commesso da un cittadino siriano contro diverse persone fra cui dei bambini: lo ha detto in una conferenza stampa in riva al lago di Annecy, trasmessa in diretta tv, la procuratrice Line Bonet-Mathis. Parlando al fianco della premier Elisabeth Borne, la Bonet-Mathis ha aggiunto che l'attentatore è in stato di fermo, «ferito solo in modo lieve». I 4 bambini accoltellati «sono tutti in gravi condizioni».

I testimoni hanno raccontato l'attacco del folle

L'assalitore ha cominciato a saltare, poi a gridare e «si è diretto verso i passeggini, cominciando a infierire con il coltello, a ripetizione, sui bambini»: è il drammatico racconto di Ferdinand, uno dei testimoni dell'attentato di Annecy, riferito da Le Parisien. Un altro testimone, Anthony, ha detto di aver visto «dei bambini e una mamma a terra». «Quando l'attentatore ha visto che era circondato dalla polizia, si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l'ha pugnalato».

L'attentatore è stato immediatamente arrestato dalla polizia

Si tratta, secondo la polizia, di un siriano di 31 anni che aveva fatto richiesta di asilo in Francia il 28 novembre 2022, secondo quanto riferiscono fonti di Le Parisien. Nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione del 26 aprile 2023. Secondo la polizia non è schedato né segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso.

A febbraio la delegazione francese in visita a Vicenza

A febbraio scorso una delegazione del comune francese aveva visitato la nostra città anche per visitare la mostra sull'Antico Egitto in Basilica. La visita era guidata dal primo cittadino François Astorg. La visita, svolta dal 17 al 19 febbraio, è iniziata a Palazzo Trissino con la presentazione da parte del Club subacqueo Carpe diem di Vicenza del progetto per la realizzazione di un docu-film su "France", il relitto di un battello turistico affondato nel 1971 nel lago di Annecy che grazie all'acqua dolce si è conservato in maniera unica.

L'incontro è proseguito con l’omaggio dell'associazione vicentina Gli amici di Annecy al sindaco francese. È inoltre emersa la proposta da parte di Annecy di ospitare a Vicenza la prossima mostra del collettivo di giovani artisti "Art by Friends" intitolata "Champignons de Paris"; un’esposizione di illustrazioni, sculture, fotografia e performance artistiche e culinarie.