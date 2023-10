L’atelier d'alta moda non trova ricamatrici e apre una scuola in Madagascar

La carenza di personale specializzato interessa anche, se non soprattutto, i mestieri di antica origine, che attirano sempre meno interesse da parte delle nuove generazioni, nonostante possano offrire numerose e ampie soddisfazioni. Accade anche per il ricamo.

Un’arte appresa da Annalisa Dalla Libera, che, dopo aver imparato da bambina a incanalare l’energia attraverso questa passione, studiandone le tecniche nelle biblioteche, è entrata nel mondo del prêt-à-porter di lusso.

Un’azienda, la sua, che proprio per cercare di ovviare alla mancanza di ricambio generazionale tra gli addetti, ha scelto da tempo di delocalizzare in Madagascar, educando in particolare le giovani donne attraverso il loro talento e la loro passione come future protagoniste dell’industria della moda, dando loro la possibilità di avere una professione promettente.

La storia

Un universo intrigante, quello della moda, ma allo stesso tempo difficile, che può aprire le porte anche in contesti inaspettati, come l’Africa, senza che vengano innescati meccanismi di sfruttamento ma avendo, invece, una mentalità di crescita. Una realtà nascosta destinata a fare breccia sull’oggi e il domani. Un’imprenditrice la cui carriera e il cui successo sono motivate dalla sua passione, determinazione e amore per la famiglia.

La caccia ai talenti, da parte dell’atelier Idea Ricami di Torri di Quartesolo, fondato da Annalisa Dalla Libera, si è ben presto scontrata con la difficoltà nel far incontrare la domanda con l’offerta. L’appello per trovare nuovo personale è stato lanciato verso gli istituti superiori con percorsi artistici, come il Boscardin, il Canova, lo Scotton e il Montagna.

Nonostante l’atelier abbia uno showroom a Parigi, e vanti collaborazioni con nomi di primissimo piano come Prada, Roger Vivier, Dolce e Gabbana e Yves Saint Laurent, la difficoltà persiste. «L’azienda non è presente sui social network e questo - spiega Dalla Libera - rende più ardua la ricerca di nuovi talenti. Occorre sollecitare - continua - all’etica del sacrificio e bisogna avere molta pazienza. I ragazzi devono avere voglia di imparare a saper fare in una seria opportunità di crescita».

L’idea

Grazie alla lungimiranza di Dalla Libera, settanta donne malgasce hanno la possibilità di non essere alle dipendenze del marito e affrancarsi, imparando a portare a termine un progetto, rimanendo costanti nel perseguire la realizzazione del ricamo, capendo l’importanza di essere responsabili. I lavori vengono spediti a Torri di Quartesolo per il controllo finale di qualità, dopo quello effettuato già in Madagascar, per poi essere inviati ai clienti.

Nell’ottica di trasferire questa passione per il design, il lusso, la haute couture di accessori di moda, è stato aperto un centro per il perfezionamento di artigiani con una ventina di apprendisti, che realizzano a mano tutti i prodotti secondo i bisogni della clientela.

Il centro “Luxury Embroidery School Anosiala” contribuirà al miglioramento del contesto artigianale del Paese e favorirà lo sviluppo del settore della moda creando un impiego. «È importante - spiegano Marco Pompilio e Sofia Crestani, dipendenti dell’atelier - collaborare per lo stesso obiettivo». Un obiettivo al quale credono fermamente: «Ricamare è come disegnare - commentano - ma in tre dimensioni. È un sogno ad occhi aperti, pieno di paillettes». Ed è anche una realtà di crescita e autonomia.