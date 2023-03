Annagaia Marchioro porta sul palco le parole di Pourparler

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Uno spettacolo alla scoperta delle parole, delle barriere che mettono e delle finestre che aprono. Fra etimologie che colpiscono al cuore e raffronti fatti a tratti con una ironia pungente ma più spesso con una comicità esilarante, Annagaia Marchioro porta in scena #Pourparler. Sul palco del Teatro Leonardo di Milano, solo un microfono e l'attrice veneta, formatasi al Teatro Grassi e capace di tenere anche a teatro i tempi televisivi già sperimentati accanto a Claudio Bisio in Saturday night live e con Serena Dandini su Rai3 per Gli stati generali. Se, come esordisce, le parole "mi hanno sempre affascinato in modo quasi erotico e trovo eroticamente irresistibile chi mi parla in greco antico", Annagaia Marchioro non si risparmia nulla: dalle parole controverse come 'sindaca' e 'architetta' a quelle dense come 'desiderare' che - spiega agli spettatori che la seguono incuriositi continuamente piegati dalle risate - deriva da sidera-astri e significa sentire la mancanza delle stelle. In Pourparler entrano anche le parole nuove e senza storia come 'tiktoker', 'youtuber' e 'influencer'. Ecco allora i contributi video in cui l'attrice mette in scena personaggi folli che spiegano come accendere l'interruttore della luce e come coprirsi con una coperta. Né manca di interpretare l'odiatore compulsivo, uno dei prodotti nefasti dell'era digitale in uno spettacolo tutto al femminile che ridà senso alle parole e trova quelle giuste per amare, senza distinzione di sesso. (ANSA).