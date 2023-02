È un sessantenne veneto l'italiano disperso nel terremoto in Turchia

È un sessantenne del Bassanese, Angelo Zen, il disperso italiano nel sisma in Turchia. L'uomo, originario del Varesotto, ha vissuto a Romano d'Ezzelino sino ad alcuni anni fa quando si è trasferito a Martellago, nel Veneziano.

Nel Bassanese attualmente risiedono due figli. È stato proprio uno di questi a dare l'allarme dopo aver tentato inutilmente di mettersi in contatto con il genitore non appena sono giunte le notizie delle violente scosse che hanno colpito la penisola anatolica.

Il sessantenne, titolare di una ditta individuale, si occupa di manutenzione di macchine industriali, in particolare proprio in Turchia dove appunto si trovava in questi giorni.

«Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall’Unità di crisi della Farnesina.