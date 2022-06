Amanti in auto sulla strada: arrivano il sindaco e i vigili

Danno sfogo alla propria passione in pieno giorno, in auto, lungo una strada per la quale passano quotidianamente centinaia di veicoli. I residenti, però, protestano, così intervengono il sindaco e i vigili. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Monte di Malo, nel Vicentino, per una vicenda che ha fatto nascere anche un botta e risposta tra primi cittadini. In uno dei post che su Facebook hanno commentato l'accaduto è comparso infatti il commento del sindaco di Villaga Eugenio Gonzato: «Il sindaco potrebbe anche occuparsi d'altro e non fare il guardone».

Riavvolgendo il nastro, quanto accaduto lungo una delle strade più trafficate del Vicentino era sotto gli occhi di tutti da circa un mese e mezzo. Quelle due persone, lui di circa 50 anni, lei più o meno di 45, erano solite ritrovarsi in una piazzola lungo la provinciale, tre volte la settimana, sempre allo stesso orario, cioè alle 12.15. L'auto in questione aveva i finestrini oscurati, solo che più di qualcuno, nella zona, ha notato movimenti di gente mezza svestita che passava da un'auto all'altra e ha così pensato di segnalare l'accaduto al sindaco Mosè Squarzon. Dopo l'arrivo di più di una segnalazione, il primo cittadino non ha potuto fare a meno di intervenire; così, nell'ultima occasione, dopo l'arrivo dell'auto il primo cittadino si è avvicinato con la polizia locale e ha bussato sul finestrino della vettura, spiegando che forse era il caso che i due trovassero un altro posto per le loro effusioni. La vicenda potrebbe finire qui, se non ci fossero i social network a fare sempre da cassa di risonanza per le notizie che riguardano il territorio.

E proprio da Facebook è nata una polemica tra sindaci su questo tema. Un residente nella zona decide infatti di raccontare l'accaduto, con un post che raccoglie in breve numerosi commenti. Tra questi, compare anche quello del sindaco di Villaga Eugenio Gonzato: «Il sindaco potrebbe anche occuparsi d'altro e non fare il guardone - scrive -, alla fine non facevano nulla di male, a meno che non fossero sotto gli occhi di famiglie con minori. Tuttavia, viva l'amore». Un commento che però non è andato giù al sindaco montemaladense. «Non è possibile che uno ti dia del guardone dopo che uno cerca di far rispettare le regole - replica Squarzon -. Io non mi permetterei mai di giudicare l'operato di un collega in un altro comune. Lo troverò personalmente e gli dirò che pensi al suo territorio: al mio, ci penso io».