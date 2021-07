Alunni maltrattati e presi per i capelli: maestra delle elementari a processo

Un'insegnante elementare di 43 anni, residente a Vicenza, è stata rinviata a giudizio dal giudice per le indagini preliminari con l'accusa di avere maltrattato tre ragazzini (di età compresa tra gli 8 e i 9 anni).

I fatti si sarebbero verificati in una scuola primaria della città berica nel corso dell'anno scolastico 2018-19. Tra gli episodi citati, in diverse occasioni avrebbe anche preso i tre studenti per i capelli.

La maestra, che sta continuando a insegnare, tramite il suo avvocato, ha sempre respinto e continua a respinge tutte le accuse che le sono state rivolte. L'inchiesta era stata aperta dopo la denuncia dei genitori degli alunni.