Alpini Verona per 150 anni fondazione 'conquistano' Piazza Bra

(ANSA) - VERONA, 23 OTT - Gli alpini conquistano piazza Bra a Verona in occasione dei 150 del corpo. Con tanti tricolore, tante divise della Protezione Ccivile dell'Ana e ancor più penne nere, insieme a sindaci e istituzioni civili e militari, hanno sfilato dal Sacrario monumentale, dove si è svolta la cerimonia solenne in onore dei caduti, fino al salotto della città che quest'anno e non senza polemiche, a causa delle restrizioni imposte alla manifestazione ieri e oggi, non ha ospitato la Cittadella Alpina che avrebbe presentato alla città e ai veronesi le molteplici anime degli alpini veronesi. E dai gradoni di Palazzo Barbieri, il presidente dell'Ana Luciano Bertagnoli ha ribadito l'importanza degli alpini per la collettività, per la memoria, per la storia. "La targa del 6/o reggimento alpini qui sulle Mura riporta: "Alle Aquile del Sesto alpini che le penne insanguinarono su tutte le cime a prova di ferro, fuoco e valanghe, per un più libero volo". "In nome della comunità vogliamo dirvi grazie per esserci stati e per esserci sempre. Al contempo, Verona mi sento di dire che al fianco degli alpini c'è sempre stata: le tante fascce tricolori presenti sono il termometro di quanto l'Ana e le Truppe alpine sono nella nostra comunità un qualcosa di più. Personalmente, sono legato alla penna nera e ritengo che la città di Verona possa tranquillamente dire di essere orogliosa di ospitare qui questa festa. Manifestiamo la vicinanza delle istituzioni", ha detto il sindaco di Verona Damiano Tommasi. L'Ana di Verona ha candidato la città per l'adunata nazionale del 2025. (ANSA).