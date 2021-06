Allarme variante Delta: quattro casi a Vicenza. Serve massima prudenza

La variante Delta è arrivata anche nel Vicentino, dove si sono registrati quattro casi. Si tratta della più contagiosa delle varianti, che in Inghilterra si diffonde al ritmo di 15 mila casi al giorno, ma è già presente in un centinaio di Paesi. Si manifesta con sintomi di natura respiratoria: tosse, raffreddore, forte mal di gola, mentre la febbre non compare subito. E non sempre si manifesta nemmeno la perdita dell'olfatto.

Questa nuova variante supera del 50-60% la diffusione di quella inglese e la previsione è che entro la fine di agosto possa causare il 90% dei contagi. Di buono c'è che non dovrebbe superare lo scudo vaccinale di chi è già stato immunizzato con entrambe le dosi di siero. L'invito che arriva da Vinicio Manfrin, primario di Malattie infettive del San Bortolo di Vicenza, è di non abbassare la guardia.